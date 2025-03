Braquage à 100 millions de FCFA- Un autre membre du commando surnommé...Ada Fass, le frère et le papa du chef de gang entre autres ,... arrêtés par la DIC

Les éléments de la Division des Investigations Criminelles sont en passe de cerner tous les membtes du gang de Souleymane Ba dit Dioulde.



Figurez-vous que les limiers de la rue Carde ont réussi à alpaguer un autre membre du commando qui avait pris pour cible le "Tiak Tiak' (employé de Cheikh Badiane) avant de le dépouiller de la somme de 100 millions de nos sous.



Celui que l'on surnomme "Ada Fass" (ne pas confondre avec le lutteur )est tombé à...Touba.



Tracé, son téléphone a borné pour se connecter au réseau de ...Touba. Vite localisé, les policiers de la capitale du mouridisme entrent en action après signalement de leurs collègues de Dakar.



"`Ada Fass" a été rapidement acheminé au siège de la DIC.



Last but not least, un frère du chef des braqueurs tombe à Dakar dans la souriciere des enquêteurs. Soumis au feu roulant de questions, il passe à table.

En effet, il révèle que son frère (Souleymane Ba) lui a filé la somme de 2 millions de f cfa qu'il devait remettre à leurs parents .



Sans tarder, les flics se rendent chez eux, à Liberté 4

aux fins de perquisitionner leur niche. Sur place, ils trouvent la somme d'1.900. 000 f cfa.

Dans la foulée, ils reçoivent l'ordre d’embarquer le papa de Souleymane Ba.



Aux dernières nouvelles, le pater du fugitif en cavale , a été placé en garde à vue au même titre qu'un autre couple (parents d'un membre du gang) interpellé à la Médina.



Tout ce beau monde , privé de liberté, est auditionné par les perspicaces enquêteurs sous la coupe du commissaire Séne.



L'enquête se poursuit.





Affaire à suivre ...