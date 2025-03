Braquage aux « Manguiers de Guéréo » : récit d’un nouveau coup de force sur la Petite-Côte

Après l’attaque spectaculaire de l’hôtel Riu Baobab, c’est « Les Manguiers de Guéréo » qui a été pris pour cible dans la nuit de dimanche à lundi, vers 03 heures du matin, rapporte Libération.



D’après le journal, une quinzaine d’hommes encagoulés, armés de fusils de chasse, ont fait irruption dans l’établissement. Ils ont rapidement neutralisé et ligoté les vigiles avant d’envahir les chambres, prenant de court les clients qui dormaient.



Les assaillants ont ensuite forcé l’accès à l’un des bureaux administratifs et vandalisé cinq chambres, avant de mettre la main sur un coffre-fort contenant 9 millions 480 mille FCFA. Une somme qu’ils ont emportée avant de s’enfuir.



Cependant souligne L’Observateur qui revient sur l’incident, dans leur précipitation, l’un des braqueurs a laissé derrière lui un indice précieux : son téléphone portable, un iPhone 11, retrouvé sur les lieux. L’appareil a été remis aux gendarmes de la brigade de Popenguine, qui espèrent exploiter cette piste pour identifier et arrêter les membres du gang.



Si aucun blessé n’a été signalé, cette nouvelle attaque relance les préoccupations sur l’insécurité grandissante dans cette région prisée des touristes et des investisseurs. L’enquête est en cours pour démanteler ce réseau de malfaiteurs qui opère avec une inquiétante précision.



















































Le Soleil