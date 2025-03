Braquage en Gambie : un suspect sénégalais tué, un autre blessé par balle

En Gambie, des voleurs ont pris d'assaut deux magasins, l’un appartenant à Ahmed, un ressortissant mauritanien, et l’autre à Katim Touray, un Gambien, relaye Les Échos de ce mercredi 26 mars.



Le journal confie que l'attaque à main armée a été perpétrée vendredi soir, 21 mars, à Central River. Armés de fusils, les assaillants, tous de nationalité sénégalaise, se sont emparés d'un sac contenant 29 910 Dalasis, soit plus de 250 000 F Cfa.



La même source souligne que les villageois ne leur ont toutefois pas facilité la tâche. Des échanges de tirs ont éclaté. «Blessé par balle, l'un des suspects, C. Y. Sow, originaire de Rosso Sénégal, est décédé suite à son évacuation à l'hôpital général de Farafenni».



Neutralisé par les habitants de Kerr Nderry alors qu'il tentait de fuir avec le sac contenant l'argent volé, A. Ba, l'un des suspects, originaire de Sare Wurry, au Sénégal, est passé aux aveux. Repris par le quotidien d'information, Bah a avoué sa participation au vol et révélé que le fusil utilisé lors de l'attaque appartenait au défunt, face aux enquêteurs. L'arme en question fusil n'a pas été retrouvée, signale Les Échos. Qui indique que leurs complices présumés, au nombre de deux, avaient réussi à prendre la fuite avant l'arrestation de l'un d'eux :



«L'un des voleurs armés a été appréhendé dimanche matin dans un lieu où il avait trouvé refuge après avoir été blessé par balle à la jambe.»



Le quatrième est toujours en cavale. L'enquête se poursuit pour le localiser. Une équipe d'enquêteurs a été dépêchée dans ce sens pour appuyer la police locale, affirme Les Échos.









































Seneweb