Bras de fer constitutionnel : Aminata Touré brandit la menace d'un référendum face aux députés

Face à ce qu'elle qualifie de péril imminent pour l'équilibre des pouvoirs, la coordinatrice de la coalition Diomaye Président a rappelé ce dimanche 28 juin 2026 que le chef de l'État dispose encore de leviers constitutionnels majeurs pour faire prévaloir sa légitimité, notamment l'arbitrage direct des urnes. Réunie en conférence des leaders de la coalition présidentielle, l'ancienne Première ministre a clairement brandi l'option d'une consultation populaire directe pour faire échec aux velléités des députés de la majorité parlementaire. « Le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'on lui impose un régime parlementaire déguisé. Si nécessaire, nous irons au référendum. Le président de la République a la prérogative exclusive de soumettre cette question cruciale à la sanction du peuple », a-t-elle prévenu avec fermeté.



Pour la responsable politique, ce recours direct au souverain primaire s'impose face à une offensive législative qu'elle assimilation à une véritable « opération de représailles ». Elle accuse une partie des acteurs parlementaires d'être à l'origine d'une dynamique de revanche et d'une quête de pouvoir sans précédent, utilisant leur poids à l'hémicycle pour exercer un chantage institutionnel sur l'exécutif. Dans sa ligne de mire figurent plusieurs dispositions envisagées par les députés, notamment la limitation stricte du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État et le durcissement des mécanismes de contrôle parlementaire à l'égard de l'équipe gouvernementale. Selon elle, de telles mesures risqueraient d'installer un blocage institutionnel permanent au détriment exclusif de l'exécutif.



Un projet de révision constitutionnelle « détourné »



La coordinatrice de la coalition au pouvoir a reproché aux députés d'avoir profondément altéré l'esprit de la réforme initialement impulsée par la présidence. Selon ses explications, ce sont pourtant les conclusions consensuelles issues du dialogue national sur la justice et du dialogue politique qui avaient inspiré les textes initiaux transmis au Parlement. Or, les amendements introduits en commission ont, à ses yeux, totalement dénaturé la mouture originale. « Le projet présenté par le président a été tout simplement détourné. À travers ces amendements, le texte est devenu méconnaissable », a-t-elle déploré.



Cette manœuvre parlementaire traduit, selon Aminata Touré, une volonté manifeste de dépouiller le président de la République de son statut de garant des institutions. « Nous sommes dans un régime présidentiel. Le président de la République détermine la politique de la Nation et en est le garant légitime. Aujourd'hui, certains veulent arracher le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye pour le transférer au président de l'Assemblée nationale », a-t-elle vigoureusement dénoncé. Dès l'entame de son allocution, elle avait d'ailleurs tenu à rappeler la trajectoire démocratique du Sénégal, qu'elle érige en modèle de stabilité sur le continent depuis 1960 : « Les responsables politiques qui se sont succédé ont toujours privilégié l'intérêt général sur les intérêts personnels. Les pays qui n'ont jamais connu de coup d'État sont peu nombreux. Nous devons impérativement préserver cette stabilité qui a fait la force de notre démocratie », a-t-elle martelé.



Les urgences sociales face aux querelles de l'hémicycle



Pour la superviseure générale de la coalition, le pays fait face à des urgences sociales bien plus prépondérantes que ces querelles institutionnelles de chiffonniers. Estimant que l'agenda de l'Assemblée nationale devrait se focaliser sur les attentes réelles des populations, elle a listé les priorités qui pressent le quotidien des Sénégalais : « Les agriculteurs attendent des semences, les jeunes cherchent des emplois et les familles sont étouffées par la cherté de la vie. Ce sont ces questions cruciales qui devraient mobiliser l'agenda de l'Assemblée nationale. »



En conclusion, tout en maintenant la menace brandie du référendum si le forcing parlementaire persistait, Aminata Touré a lancé un appel solennel aux députés afin qu'ils placent l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des calculs partisans. Elle a enfin invité l'ensemble des citoyens à faire preuve d'une vigilance absolue face à cette tentative de reconfiguration unilatérale de l'architecture institutionnelle du pays.























































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