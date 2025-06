Budget 2025 : Ils dépensent 1 milliard FCFA par jour

Malgré une mobilisation fiscale en nette progression au premier trimestre 2025, le budget de l’État reste marqué par une faible capacité d’investissement. Les dépenses courantes absorbent l’essentiel des ressources, tandis que les projets structurants peinent à démarrer, freinés par des lenteurs administratives persistantes. Ce déséquilibre interroge la capacité du pays à transformer ses recettes en leviers de développement durable.



Au premier trimestre 2025, le Sénégal dépense en moyenne plus d’un milliard de francs CFA par jour, mais les projets d’investissement public tardent à voir le jour. Ce paradoxe budgétaire saute aux yeux à la lecture du rapport d’exécution publié par le ministère des Finances : sur 4 794 milliards prévus pour l’année, l’État a déjà dépensé plus de 1 419 milliards, tandis que les investissements financés sur ressources internes affichent un taux d’exécution famélique de 11,54 %, et à peine 0,86 % pour ceux gérés directement par les services de l’État.





Les recettes, elles, tiennent la cadence. Avec plus de 1 027 milliards mobilisés, dont 960 milliards issus des impôts et taxes, les performances fiscales sont solides. Même les recettes non fiscales progressent de plus de 24 % par rapport à 2024. Cette dynamique aurait pu ouvrir la voie à une relance des chantiers structurants, mais c’est tout l’inverse qui se produit : les lourdeurs administratives et les lenteurs dans la passation des marchés freinent gravement l’investissement public.







Pendant ce temps, les charges de fonctionnement absorbent près de 80 % des dépenses : salaires (357 milliards), paiement de la dette (225 milliards), subventions au secteur de l’énergie, à l’enseignement supérieur ou encore à la Poste. Si ces dépenses traduisent des choix sociaux et politiques, elles pèsent sur la capacité de l’État à investir pour l’avenir. Résultat : un budget qui tourne à plein régime… mais dont la mécanique reste bloquée sur le court terme.



















































