Burkina Faso : Blaise Compaoré déchu de son titre de Docteur

La proposition de déchoir l’ancien président burkinabé avait été émise le 20 septembre dernier par Éric Carpano, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 par voie de communiqué au Conseil d’administration, c’est finalement le mardi 11 octobre qu’elle a été entérinée. Selon l’université, Blaise Compaoré a_vait gravement manqué aux valeurs de la communauté universitaire, notamment aux principes les plus fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit, des droits humains et des libertés académiques ._



La condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de M. Compaoré pour complicité d’assassinat d’un opposant politique est de nature à porter gravement atteinte à l’honneur, à l’image et à la considération de l’Université Jean Moulin, lui ayant conféré le titre de Docteur honoris causa a ajouté le communiqué.



Le titre lui avait été remis en 2004.



Exilé en Côte d’Ivoire

Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un putsch qui avait coûté la vie au président d'alors, Thomas Sankara, icône panafricaine dont il était un des proches amis. Renversé par la rue en 2014, l’ex-président vit depuis en Côte d'Ivoire, mais a pu faire un bref retour de quelques jours dans son pays, début juillet, sans être arrêté.



Dans son message, il a remercié le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir facilité ce retour.



Il avait été invité par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a finalement été renversé le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré pour son incapacité à endiguer la menace djihadiste.



































