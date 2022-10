Burkina Faso : La France envoie des gendarmes en renfort pour protéger ses ressortissants

Ces militaires ont pour mission d’aider à la sécurisation de l’ambassadeur et des ressortissants français au Burkina Faso.



En rappel, les locaux des Instituts français et la guérite de l’ambassade de France à Ouagadougou ont été saccagés, le samedi 1er octobre 2022, par des manifestants qui accusaient l’armée française de protéger le Lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba.



Le GIGN est une Unité spécialisée dans la sécurité-protection de groupe. Douze de ses éléments avaient évacué, en février 2022, les ambassades française, italienne et japonaise présentes à Kiev, la capitale ukrainienne vers l’ouest du pays, ajoute Europe 1.