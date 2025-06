Bus à gaz et gares modernes : Le Sénégal signe des accords stratégiques avec la Chine

Le Sénégal franchit un pas décisif vers la modernisation de son système de transport public.



En marge du Forum économique de Hangzhou, en Chine, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé une séance de signature d’accords entre le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt), l’Association de financement des transports urbains (Aftu) et des partenaires chinois, dont China Africa investment and development (Caid).







Au cœur de ces accords figure la création d’une unité industrielle d’assemblage et de montage de bus à gaz et électriques au Sénégal. Ce projet, conduit avec le constructeur mondial Yutong et le Groupe Zhenhuai Construction, marque une avancée technologique majeure. Il s’inscrit dans l’ambitieux programme de renouvellement de plus de 40 000 véhicules, prévu dans le cadre de Sénégal Vision 2050.







Les conventions signées prévoient également la rénovation et la construction de gares routières modernes, d’aires de repos, ainsi que de stations de recharge adaptées aux nouvelles motorisations propres.



Dans les cinq prochaines années, le Fdtt et l’Aftu entendent remplacer 6 000 véhicules urbains et interurbains, amorçant ainsi une véritable transformation du secteur.



Ces accords témoignent du dynamisme du partenariat sino-sénégalais et de la volonté du gouvernement de doter le pays d’un transport public moderne, durable et inclusif.















































Le Soleil