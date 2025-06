Marche de protestation à Mbane : 1026 hectares au cœur de la colère

À Mbane, les habitants ont exprimé leur colère dans la rue. Ce dimanche 22 juin 2025, les populations ont organisé une marche pacifique pour exprimer leur opposition à l’attribution de 1026 hectares de terres à la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Selon elles, ces terres appartiennent à leurs ancêtres et sont essentielles à leur survie.







Porte-parole des manifestants, Awa Yombé Sow n’a pas caché son indignation :

« Ce qui s’est passé nous fait très mal. Ils veulent prendre les terres de nos anciens pour les remettre à une entreprise qui n’a aucun intérêt pour nous. Nous refusons de céder ces terres. Elles constituent notre unique moyen de subsistance. »





Les manifestants interpellent directement les plus hautes autorités de l’État :

« Nous lançons un appel au président de la République et à son Premier ministre. S’il le faut, nous y laisserons nos vies. Mais il n’est pas question qu’on nous prenne nos terres. »





Cette mobilisation marque une nouvelle étape dans la lutte des populations rurales pour la défense de leurs droits fonciers face à l’expansion des projets agro-industriels.



















































Igfm