C.O.D: "Il n’y aura pas de procès Sonko-Adji Sarr, les personnes peu clean aiment faire de la politique"”

Des cas de viol secouent la toile. On accuse même un responsable politique d’être mêlé. Quel regard portez-vous sur cette affaire ?



Concernant l’image de nos hommes politiques dans ce pays, c’est un autre débat. Je parle de probité morale ou intellectuelle. Les personnes qui ne sont pas clean aiment faire de la politique. Mais peu de gens vertueux se sont lancés dans cette scène. Je ne m’étonne pas de voir certaines pratiques, des antivaleurs, des comportements qui sont, en tout cas, contraires à nos traditions, nos cultures et nos croyances. Pour l’instant, je ne peux pas dire que cet homme politique a violé la femme parce que je n’ai pas été témoin.



“Il n’y aura pas de procès Sonko-Adji Sarr”



Et l’affaire Adji Sarr Sonko qui jusque-là n’a pas connu son épilogue alors que le leader du Pastef a déclaré sa candidature pour les élections présidentielles de 2024 ?



A mon humble avis, l’affaire Adji Sarr-Sonko est un non évènement. Je ne la suis plus parce que l’affaire a été claire depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de journalistes d’investigation qui ont fait des enquêtes. Ils ont livré beaucoup de preuves qui ont fuité des services de l’Etat. Beaucoup de gens ont une idée claire de ce qui s’est passé et comment ça s’est passé. Je peux citer les journalistes, Pape Alé Niang, Babacar de Kéwoulo. Je peux citer beaucoup de journalistes que je respecte qui ont donné les secrets de cette affaire-là. Je ne me fais plus de doute. C’est un coup foiré. C’est un complot qui a été mis en œuvre pour empêcher Ousmane Sonko de dérouler son plan politique. Cette affaire-là va être classée parce que je ne pense pas qu’il y aura un procès. Même les grands défenseurs d’Adji Sarr commencent à se retirer du dossier. Je vois les Françoise Hélène, les Gabrielle Kane, toutes celles qui étaient derrière Adji Sarr pour la défendre commencent à se retirer.



Depuis les fameuses sorties de Mollah Morgan et tout ce qui s’en est suivi, ces personnes-là se sont rétractées et ont laissé le dossier en l’état.