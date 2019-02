C'est officiel ! ME WADE À DAKAR LE... 7 FÉVRIER PROCHAIN

Dakarposte publie in extenso ce communiqué du Comité Directeur du Pds afin que nul n'en ignore. Le PDS informe, par la présente, que le Président Abdoulaye WADE, Secrétaire Général National du parti, arrivera de Paris, par vol spécial, ce jeudi 7 février 2019 à 15 heures, à l’aéroport International Blaise Diagne. Toutefois, il est porté à la connaissance des populations que l’accueil ne se fera pas au niveau de l’aéroport. En venant de Diass, le Président Wade passera notamment dans les villes de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et s’arrêtera dans plusieurs communes de la ville de Dakar. L’itinéraire et les heures de passage dans les différentes escales vous seront communiqués ultérieurement. Fait à Dakar, le 1er Février 2019 Pour le Comité Directeur Oumar SARR, SGNA/Coordonnateur Général