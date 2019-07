CAN 2019 : ALIOU CISSÉ SALUE "LA CONFIANCE ACCRUE" AUX ENTRAÎNEURS LOCAUX

Aliou Cissé, le sélectionneur national a salué samedi en conférence de presse "la confiance accrue" des dirigeants africains envers les techniciens locaux.



"C’est un progrès et je suis heureux que l’exemple de la Fédération sénégalaise de football ait fait tache d’huile", a indiqué Aliou Cissé qui dirige les Lions depuis 2015.



De quatre coachs locaux à la Can au Gabon en 2017, le nombre de techniciens du cru est passé à 14 lors de la présente édition en Egypte (21 juin au 19 juillet).



"C’est un métier difficile mais les Fédérations doivent nous faire confiance", a-t-il suggéré, soulignant que l’expertise locale est de qualité.



"Les techniciens africains peuvent faire de grandes choses si on leur accorde de la confiance", a estimé l’ancien capitaine du Sénégal.



Sur les quatre sélections présentes en demi-finales, deux sont issus de leur pays, il s’agit d’Aliou Cissé pour le Sénégal et Djamel Belmadi de l’Algérie.



Les demi-finales de la CAN 2019 opposeront ce dimanche le Sénégal à la Tunisie et l’Algérie au Nigeria.



La Tunisie est dirigée par l’ancien coach du Sénégal, Alain Giresse tandis que le Nigeria est coaché par le Franco-allemand, Gernot Rohr.











aps