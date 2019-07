CAN 2019. Le Sénégal vient à bout de la Tunisie et se qualifie pour la 2ème finale de son histoire

C'EST FINI après 120 ' ! Le Sénégal vient à bout de la Tunisie et se qualifie pour la 2ème finale de la CAN de son histoire. Au terme d'un match complètement fou, marqué par plusieurs faits de jeu, les Lions de la Teranga attendent de connaître leur prochain adversaire, le vainqueur du duel entre l'Algérie et le Nigeria.