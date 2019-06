CAN-2019 : le Cameroun dévore la Guinée-Bissau en guise d'entrée

Malgré les difficultés qu'a traversées la sélection camerounaise, il faudra compter une fois de plus avec les Lions indomptables dans la CAN-2019. Les tenants du titre ont lancé leur campagne égytienne de la meilleure des manières en dominant la Guinée-Bissau (2-0). Le défenseur Yaya Banana et le remplaçant Stéphane Bahoken ont inscrit les buts de la victoire.



Les hommes de Clarence Seedorf ont livré une copie quasiment parfaite en s'appuyant sur l'excellente forme de leur capitaine Éric Choupo-Moting ainsi que de Karl Toko-Ekambi, Christian Bassogog et André-Franck Anguissa.



Dès les premiers instants, les Camerounais ont pris le jeu à leur compte, à l'image de cette première occasion où Bassogog, parti à la limite du hors-jeu, se présente face au gardien bissau-guinéen mais en enlevant trop son tir (7e). Quelques minutes plus tard, le milieu camerounais croque une autre occasion provoquée par Toko-Ekambi (19e). Dominateurs, les Lions indomptables vont longtemps pêcher dans dernier geste.



Jusqu'à l'ouverture du score. À la 66e minute, le défenseur Yaya Banana saute plus haut que tout le monde sur le corner adressé par Toko-Ekambi. Jonas Mendes est aux fraises et cela fait 1-0. Et bientôt deux. L'entrant Stéphane Bahoken inscrit un but plein d'opportunisme sur son premier ballon.





La Guinée-Bissau méritait pourtant mieux. Si les champions en titre étaient clairement un niveau au-dessus, les hommes de Baciro Candé ont joué sans complexe et auraient très bien pu surprendre les Lions. Sur un centre venu de la droite, Piqueti avait fait le plus dur en battant Onana, mais le poteau était là (73e).



Sans forcer, les Lions indomptables prennent donc provisoirement la tête du groupe F en attendant l'autre match de la soirée, qui oppose le Ghana au Bénin. La Guinée-Bissau quant à elle court toujours avec la première victoire de son histoire.