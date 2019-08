CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

La 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) se déroulera en juin/juillet 2021 au Cameroun. Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la CAN 2021. On connaîtra tous les qualifiés à l’issue des 152 matches d’éliminatoires, organisés entre octobre 2019 et novembre 2020.



Quelles équipes rejoindront les « Lions Indomptables » en TOTAL COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS, CAMEROUN 2021 ?

51 pays sont sur la ligne de départ pour les 23 places restantes en phase finale de la CAN 2021.

Huit sélections vont disputer un tour préliminaire, organisé en octobre 2019.

Les vainqueurs de ces confrontations aller/retour rejoindront les 44 autres nations déjà réparties dans douze groupes.

Les deux premiers de chaque groupe – à l’exception du groupe F où le Cameroun est qualifié d’office – prendront part à la 33e édition du tournoi.

 CAN 2021 : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER/RETOUR (7 au 15 octobre 2019)

T1 : Liberia – Tchad ; Tchad – Liberia

T2 : Soudan du Sud – Seychelles ; Seychelles – Soudan du Sud

T3 : Maurice – Sao Tomé ; Sao Tomé – Maurice

T4 : Djibouti – Gambie ; Gambie – Djibouti

CAN 2021 : PHASE DE GROUPES (11 novembre 2019 au 17 novembre 2020)

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Vainqueur T1

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Mali – Guinée ; Namibie – Vainqueur T1

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Guinée – Namibie ; Vainqueur T1 – Mali

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Mali – Namibie ; Guinée – Vainqueur T1

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Namibie – Mali ; Vainqueur T1 – Guinée

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Guinée – Mali ; Vainqueur T1 – Namibie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Namibie – Guinée ; Mali – Vainqueur T1

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Vainqueur T2

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Burkina Faso – Ouganda ; Malawi – Vainqueur T2

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Ouganda – Malawi ; Vainqueur T2 – Burkina Faso

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Burkina Faso – Malawi ; Ouganda – Vainqueur T2

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Malawi – Burkina Faso ; Vainqueur T2 – Ouganda

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Ouganda – Burkina Faso ; Vainqueur T2 – Malawi

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Malawi – Ouganda ; Burkina Faso – Vainqueur T2

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Vainqueur T3

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Ghana – Afrique du Sud ; Soudan – Vainqueur T3

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Afrique du Sud – Soudan ; Vainqueur T3 – Ghana

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Ghana – Soudan ; Afrique du Sud – Vainqueur T3

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Soudan – Ghana ; Vainqueur T3 – Afrique du Sud

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Afrique du Sud – Ghana ; Vainqueur T3 – Soudan

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Soudan – Afrique du Sud ; Ghana – Vainqueur T3

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Vainqueur T4

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : RD Congo – Gabon ; Angola – Vainqueur T4

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Gabon – Angola ; Vainqueur T4 – RD Congo

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : RD Congo – Angola ; Gabon – Vainqueur T4

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Angola – RD Congo ; Vainqueur T4 – Gabon

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Gabon – RD Congo ; Vainqueur T4 – Angola

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Angola – Gabon ; RD Congo – Vainqueur T4

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Maroc – Mauritanie ; Centrafrique – Burundi

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Mauritanie – Centrafrique ; Burundi – Maroc

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Maroc – Centrafrique ; Mauritanie – Burundi

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Centrafrique – Maroc ; Burundi – Mauritanie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Mauritanie – Maroc ; Burundi – Centrafrique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Centrafrique – Mauritanie ; Maroc – Burundi

Groupe F : Cameroun*, Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

*Dans ce groupe, seule l’équipe la mieux classée, hormis celle du Cameroun, se qualifiera pour la CAN 2021.

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Cameroun – Cap-Vert ; Mozambique – Rwanda

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Cap-Vert – Mozambique ; Rwanda – Cameroun

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Cameroun – Mozambique ; Cap-Vert – Rwanda

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Mozambique – Cameroun ; Rwanda – Cap-Vert

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Cap-Vert – Cameroun ; Rwanda – Mozambique

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Mozambique – Cap-Vert ; Cameroun – Rwanda

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Egypte – Kenya ; Togo – Comores

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Kenya – Togo ; Comores – Egypte

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Egypte – Togo ; Kenya – Comores

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Togo – Egypte ; Comores – Kenya

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Kenya – Egypte ; Comores – Togo

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Togo – Kenya ; Egypte – Comores

Groupe H : Algérie (tenante du titre), Zambie, Zimbabwe, Botswana

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Algérie – Zambie ; Zimbabwe – Botswana

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Zambie – Zimbabwe ; Botswana – Algérie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Algérie – Zimbabwe ; Zambie – Botswana

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Zimbabwe – Algérie ; Botswana – Zambie

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Zambie – Algérie ; Botswana – Zimbabwe

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Zimbabwe – Zambie ; Algérie – Botswana

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Sénégal – Congo ; Guinée-Bissau – eSwatini

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Congo – Guinée-Bissau ; eSwatini – Sénégal

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Sénégal – Guinée-Bissau ; Congo – eSwatini

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Guinée-Bissau – Sénégal ; eSwatini – Congo

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Congo – Sénégal ; eSwatini – Guinée-Bissau

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Guinée-Bissau – Congo ; Sénégal – eSwatini

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Tunisie – Libye ; Tanzanie – Guinée équatoriale

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Libye – Tanzanie ; Guinée équatoriale – Tunisie

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Tunisie – Tanzanie ; Libye – Guinée équatoriale

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Tanzanie – Tunisie ; Guinée équatoriale – Libye

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Libye – Tunisie ; Guinée équatoriale – Tanzanie

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Tanzanie – Libye ; Tunisie – Guinée équatoriale

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Côte d’Ivoire – Niger ; Madagascar – Ethiopie

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Niger – Madagascar ; Ethiopie – Côte d’Ivoire

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Côte d’Ivoire – Madagascar ; Niger – Ethiopie

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Madagascar – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Niger

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Niger – Côte d’Ivoire ; Ethiopie – Madagascar

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Madagascar – Niger ; Côte d’Ivoire – Ethiopie

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Nigeria – Bénin ; Sierra Leone – Lesotho

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Bénin – Sierra Leone ; Lesotho – Nigeria

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Nigeria – Sierra Leone ; Bénin – Lesotho

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Sierra Leone – Nigeria ; Lesotho – Bénin

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Bénin – Nigeria ; Lesotho – Sierra Leone

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Sierra Leone – Bénin ; Nigeria – Lesotho