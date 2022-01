CAN 2022 - GRÂCE À MOHAMED SALAH, L’EGYPTE RENVERSE LE MAROC ET SE QUALIFIE POUR LES DEMIES (2-1, AP)

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 30 Janvier 2022 à 17:03

Menée au score dès la 7e minute de jeu après un penalty de Boufal, l’Egypte s’est accrochée et a finalement eu raison du Maroc, en quart de finale de la CAN (2-1, ap). Grâce à Mohamed Salah. Buteur et passeur pour Trezeguet en prolongation, le joueur de Liverpool a propulsé les siens en demie. Ce sera face au Cameroun, jeudi.



Le Cameroun connait son adversaire en demi-finale de la CAN 2021, pour le match de jeudi à Yaoundé. Au terme d’une rencontre âprement disputée et pas toujours un bel état d’esprit, les Pharaons d’Egypte se sont imposés face au Maroc, après prolongation (2-1).

Les coéquipiers d’Achraf Hakimi, qui avaient pourtant ouvert le score, n’auront pas l’occasion de disputer la première demi-finale des Lions de l’Atlas depuis 2004 sur la scène continentale.

Au contraire, des Pharaons de Mohamed Salah qui s’offrent une revanche de prestige contre le Cameroun de Vincent Aboubakar, après leur défaite en finale de la CAN 2017.