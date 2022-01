CAN 2022 : LE SÉNÉGAL ÉLIMINE LA GUINÉE ÉQUATORIALE (3-1) EN QUART DE FINALE

Le Sénégal était favori de ce quart de finale, et les Lions de la Téranga ont parfaitement assumé leur statut ! Contre une équipe de la Guinée Equatoriale bien soudée, les hommes d'Aliou Cissé ont fait la différence grâce à un Sadio Mané de gala à Yaoundé.

Passeur décisif sur le premier but de Famara Diedhiou, Mané a pu compter sur l'aide des entrants Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr pour faire la différence (3-1).

En demi-finale, le Sénégal, finaliste de l'édition 2019, affrontera le Burkina Faso pour une place en finale.