CAN 2023 : les dates de la compétition enfin dévoilées !

Quelques jours après le déroulement des 3e et 4e journées des éliminatoires et après plusieurs visites d’inspection au pays des Eléphants, l'instance a fait savoir que la 34e édition de la compétition phare en Afrique aura lieu du 13 janvier 2024 au 11 février 2024.



Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d’ouverture, six stades utilisés



La CAF a précisé que le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan (60 000 places) accueillera le match d’ouverture. Le tournoi se déroulera également dans les stades de Bouaké (centre, 40 000 places), Yamoussoukro (centre, 20 000 places), San Pedro (sud-ouest, 20 000 places), Korhogo (nord, 20 000 places) et l’historique Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (33 000 places).



Au total 24 sélections participeront à cette édition, dont 7 qualifiés sont déjà connus : la Côte d’Ivoire (pays-hôte), le Sénégal (tenant du titre), le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Tunisie.



Pour rappel, la CAN devait initialement se dérouler en juin/juillet 2023 mais la CAF a décidé en juillet 2022 de la reporter à début 2024 afin qu’elle ne coïncide pas avec la saison des pluies en Côte d’Ivoire. «Sur la base des premières estimations, la CAF prévoit des audiences télévisées et des fréquentations de stade record pour la CAN TotalEnergies 2023», a indiqué l’instance panafricaine en se réjouissant d’un «intérêt sans précédent [qui] se dessine de la part des détenteurs de licences de droits médias mondiaux».