CAN 2025 (Q) : Les Lions arrachent la victoire au Malawi et se qualifient

Les Lions ne voulaient pas encore attendre avant de composter leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, même si une contre-performance ne les éloignait pas de la vérité. Il reste néanmoins que ce mardi après-midi, à Lilongwe, la bande à Pape Thiaw a failli retomber dans ses travers. Brillants avec les mêmes difficultés sous Aliou Cissé, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont finalement assuré l’essentiel en tuant le suspense et en s’évitant deux derniers matchs à couteaux tirés, en novembre prochain avec un déplacement pour affronter un Burkina Faso déjà qualifié et la réception du Burundi qui conserve quelques chances de qualification.



Des Lions brouillons en première période



L’Equipe du Sénégal, qui s’était facilement défait du même adversaire vendredi dernier à Diamniadio (4-0), a, cette fois-ci, eu tout le mal à briller sur le plan offensif, même si ce ne sont pas les occasions qui ont manqué contre les Malawites. Notamment à la 5e minute de jeu quand Formose Mendy, après un relais avec Habib Diarra, centrait dans la boîte, ou encore quelques instants plus tard quand Jackson se faisait surprendre sur un centre de Sadio Mané alors que le but lui tendait les bras (6e). Sur la même action, les Lions auraient pu obtenir un penalty sur Habib Diarra, mais Bamlak Tessema, à l’image de sa prestation globale, ne le voyait pas de cette même façon.Meilleures consoles de jeux vidéo



Une nouvelle fois, les Lions auraient pu faire la différence sur des têtes de Formose Mendy et Kalidou Koulibaly, trouvés respectivement par un corner d’Idrissa Gueye et un centre d’El Hadji Malick Diouf (18e). Mais à l’image de sa défense, le gardien malawite était bien en place. En maîtrise totale sur la possession, les hommes de Pape Thiaw ont souvent manqué de fluidité dans le jeu, de précision et d’un peu plus d’abnégation sur leurs opportunités, à l’instar de coup de tête de Nicolas Jackson sur un corner de Gana, sans difficulté pour le portier adverse (29e). La connexion entre Malick et Malick, notamment à la 45e, n’allait pas suffire pour débloquer la marque.



Dieng vigilant, Mané sauve les meubles