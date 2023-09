CAN 2027 : grosse bataille en coulisses entre le Sénégal et le duo Nigéria-Bénin

Le suspense est encore bien palpable pour 2027. Le Sénégal et le duo Nigéria-Bénin sont les deux candidats encore en lice pour cette Coupe d'Afrique des nations 2027. L'Algérie, qui avait également candidatée pour 2027, ne fait donc plus partie des candidats suite au retrait de sa double-candidature. Le Botswana et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie partent quant à eux de plus loin. Les spéculations ne vont toutefois plus durer bien longtemps puisque l'annonce du pays hôte intervient aujourd'hui. Le pays de la Téranga devrait saisir sa chance suite à ses récentes performances notamment sur le continent : champion d'Afrique dans toutes les catégories des seniors, cadets, juniors et locaux. Il y a également la CAN de beach soccer dont ils sont les tenants du titre.



Le Sénégal au Caire avec un dossier lourd



Selon le journaliste mauritanien, Lansana Camara, le Sénégal qui organise les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 veut organiser la CAN 2027. A cet effet, le Ministre Abdou Karim Fofana, représentant l'Etat du Sénégal a présenté le dossier de candidature en marge de l'Assemblée Générale de la CAF en Égypte : 7 Stades, 20 terrains d'entrainements, 6 villes, 450 complexes hoteliers.



A noter qu'une forte délégation composée du Directeur Général de l’Agetip, de la Directrice de l’Apix, du SG de la FSF, Victor Ciss et du ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana est présente dans la capitale égyptienne.



Autre désignation très attendue, est celle du pays qui abritera la CAN 2025. Le Maroc devrait être désigné pour l'organisation, selon Afrikfoot.















































































































igfm