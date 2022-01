CAN- LE SÉNÉGAL ET LA GUINÉE SE SÉPARENT SUR UN TRISTE MATCH NUL

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 14 Janvier 2022 à 14:03

Le Sénégal et la Guinée ne sont pas parvenus à se départager vendredi à Bafoussam au terme d'un match nul et vierge (0-0) pour leur deuxième rencontre dans de la CAN. Dans le groupe B, avant la rencontre entre Zimbabwe et Malawi vendredi, les deux voisins ouest-africains, vainqueurs pour leur entrée dans la compétition, comptent chacun quatre points et la même



Le Syli national de Guinée va-t-il nourrir des regrets ? Dans une rencontre à la qualité de jeu discutable, le Sénégal et la Guinée n’ont pu se départager, ce vendredi au stade Kouékong de Bafoussam (0-0).

Attendu dans la peau du favori, le Sénégal d’Aliou Cissé n’a jamais pu poser son empreinte sur la rencontre. Alors que l’attaquant guinéen du Paris FC, Morgan Guilavogui, aurait pu ouvrir le score peu à la demi-heure de jeu (31e), un autre Francilien, Abdou Diallo, joueur du PSG a signé la seule occasion franche sénégalaise du match, d’un coup de tête bien repoussé par le gardien adverse Aly Keita (56e).

Rien n’est fait dans ce groupe B de la CAN 2021, avant le derby d’Afrique australe entre le Malawi et le Zimbabwe (17h).