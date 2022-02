CAN : MAMADOU NIANG INVITE LES LIONS À ’’RESTER CONCENTRÉS’’ POUR LA FINALE

Les Lions, qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), doivent continuer à garder la même pression, et surtout, rester ‘’concentrés’’ pour décrocher le trophée continental, a estimé leur ancien attaquant, Mamadou Niang.



‘’Ils [les Lions] savent ce qu’ils ont à faire, ils doivent rester concentrés, ne pas se disperser. Ce n’est pas fini. Il faut qu’ils gardent la même pression comme depuis le début de la compétition’’, a-t-il conseillé.



L’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille (France) s’exprimait dans un entretien avec des journalistes sénégalais, après la qualification mercredi des Lions en finale de la CAN.



Le Sénégal a validé son ticket pour la dernière marche de la compétition continentale, après avoir sorti le Burkina Faso sur le score de 3 à 1.



L’ancien capitaine des Lions estime que Sadio Mané et ses partenaires ‘’ne doivent pas être dispersés par les évènements autour de la finale’’.



‘’Ça va être trop dur dimanche contre le Cameroun ou l’Egypte. Mais ils seront prêts pour aller au combat et donner tout pour le pays. Quoi qu’il arrive, je suis fier d’eux. Je suis fier de ce qu’ils ont accompli. C’est la fierté du Sénégal’’, a-t-il ajouté.



Mamadou Niang a félicité les Lions pour leur deuxième qualification consécutive en finale de la CAN, jugeant que les protégés de l’entraîneur Aliou Cissé ont fait’’ quelque chose d’énorme’’.

























































aps