"On est prêt à faire de notre mieux pour ramener la coupe à la maison ». Une déclaration du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, lors de la conférence de presse d’avant match comptant pour la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Cameroun 2021.



Il rêve "de soulever cette coupe", la première que "le peuple sénégalais" attend. "Aujourd’hui, ce peuple mérite de savourer ce sacre continental. Notre mission est de rendre ce peuple fier et souriant", a-t-il ajouté.



Le défenseur de Naples de poursuivre : "j’ai joué pas mal de matchs importants dans ma carrière, mais ils n’ont rien à voir avec une finale de CAN. Ce match est le plus important de ma carrière."



Toutefois, chez les Pharaons, adversaires des Lions, dans le dernier duel pour la conquête du trophée, il y a un certain Mohamed Salah, qui a porté ses coéquipiers jusqu’en finale. "Salah est un grand joueur. J’ai joué plusieurs fois contre lui lorsqu’il était à la Roma. Il ne faut pas lui laisser de l’espace. Mais, on ne peut pas mettre toute notre énergie sur Salah et oublier les autres. Le danger peut venir d’un autre joueur », a minimisé le capitaine sénégalais.



































emediasn