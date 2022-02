"CE QUE MON PÈRE M’AVAIT DEMANDÉ…"

Il y’a une semaine, Bamba Dieng et Pape Gueye devenaient champions d’Afrique. Les lions du Sénégal avaient battu l’Égypte en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une victoire historique arrachée aux tirs au but (0-0, 4-2 tab) par les Lions de la Teranga. Bamba Dieng n’a pas tremblé pour inscrire son tir au but.

Pape Guèye : "J’ai eu des larmes aux yeux"



Une séance à laquelle son papa ne souhaitait pas qu’il participe, comme il le confie ce samedi au site officiel de l’OM : "Avant le match, j’ai parlé à mon père. Il m’a dit que si on allait aux tirs au but, il ne fallait pas que je tire. Je lui ai répondu oui, mais quand la séance est arrivée, le coach m’a choisi pour tirer et je me suis dit pourquoi pas ? J’ai les capacités et je vais marquer. Je n’ai pas tremblé".



Immense émotion également pour Pape Gueye, qui lui, a suivi la séance avec ses coéquipiers dans le rond central : "Quand Sadio Mané s’est avancé pour frapper, j’ai eu les larmes aux yeux, car s’il marquait, je savais qu’on entrait dans l’histoire".













































