CESE- Aminata Touré sera installée dans ses nouvelles fonctions ce lundi matin

Dakarposte a appris cette nouvelle de la cellule de communication de la désormais Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). En effet, dans le communiqué parvenu à notre rédaction, il est écrit noir sur blanc que : Mme Aminata Touré Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental sera installée dans ses fonctions lundi 03 juin 2019 à 11h.



Pour la gouverne de nos lecteurs, le Conseil Economique, Social et Environnemental a été créé par la loi n°2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution tandis que la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 a fixé son organisation et son fonctionnement.



Le Conseil Economique, Social et Environnemental est la deuxième assemblée constitutionnelle du Sénégal. Il constitue, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative et peut être saisi, par le Président de la République, l’Assemblée nationale ou le Premier Ministre au nom du Gouvernement, de demandes d’avis ou d’études.





Le CESE est saisi, pour avis, par le Président de la République :

obligatoirement pour les projets de loi de programme et de plan à caractère économique, social ou environnemental



facultativement pour les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de ses compétences



Il peut, de sa propre initiative, attirer l’attention du Gouvernement et de l’Assemblée nationale sur les réformes qui lui paraissent nécessaires, tout comme il contribue à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental.



Enfin, le CESE peut être saisi, par voix de pétition signée par 5000 citoyens, de toute question à caractère économique, social ou environnemental.



Quid ses missions?

Composé des forces vives de la Nation, le CESE est un lieu de collaboration et de participation des catégories socioprofessionnelles à la politique économique, sociale et environnementale. Il en examine les évolutions et suggère les adaptations nécessaires tout en promouvant le dialogue et la coopération avec les collectivités locales et les organismes similaires étrangers. Il examine les questions économiques, sociales et financières en entreprenant les études et enquêtes nécessaires et émet, en conclusion, les avis et suggestions de réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique, social et environnemental de la Nation.