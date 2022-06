CHEIKH ABDOUL BARA DOLLY OU L ART D' ÊTRE INSOLENT

Il y a une manière de faire de la politique. Sa pratique repose également sur certaines considérations. Mais depuis quelques années, tout le monde et n’importe qui s’invitent dans l’espace politique. Des intellos font ainsi ménage avec des quasi analphabètes, des gens racés partagent la table avec des malotrus. Conséquences de ce méli-mélo, on assiste à tous les abus et écarts. Lors d’un rassemblement de l’opposition, le député Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Bara Dolly, s’est laissé aller pour se perdre dans le registre de l’insolence. Lui qui se réclame d’une famille religieuse. Et pourtant, il n’en est pas à son premier coup. L’homme s’est pendant longtemps fait remarquer au sein de l’hémicycle par ses extravagances et grossièretés. Autant dire qu’il s’illustrait plus par ses bouffonneries qu’à la pertinence de ses interventions lors des débats à l’Assemblée nationale. Et lors du rassemblement de l’opposition à la place de la Nation, se croyant toujours dans son rôle d’amuseur public, il s’est invité dans l’impolitesse. Car il faut voir ainsi les choses. La politique ne doit pas être une scène pour un concours d’insolences. Ceux qui y sont doivent apprendre à se respecter et surtout respecter celui qui symbolise l’Autorité. Par ses déclarations fracassantes, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Bara Dolly doit être puni pour l’exemple









MADIOR SALLA