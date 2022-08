CHEIKH BASS AU PRÉSIDENT SALL : « Le Khalife vous exhorte à continuer d’œuvrer pour Touba et les cités religieuses et de n’en attendre que le satisfecit du Seigneur! »

Le contexte d’élections n’a pas empêché le magal commémorant la venue au monde de Serigne Abdou Khadre Mbacké, d’avoir été célébré en grande pompe dans plusieurs localités de Touba dont Guédé, chez Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Le Chef de l’État a d’ailleurs dépêché une forte délégation composée de fortes personnalités politiques de la trempe du ministre Abdou Karim Fofona et de son collègue Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Ces derniers ont rendu visite aux fils du 4 ème khalife de Touba dont Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre, l’actuel Khalife.



Un geste hautement salué par le porte-parole du Khalife Général des Mourides qui a tenu à rappeler au Président Macky Sall, les propos du patriarche de Porokhane en 2019 qui lui disait de ne jamais se lasser, de continuer à œuvrer pour Touba et les cités religieuses du Sénégal, sans exception, et de n’attendre de ces efforts que le satisfecit et les rétributions du Seigneur.



Abdou Karim Fofona n’aura pas, d’ailleurs, manqué dans son discours de préciser que l’engagement du Chef de l’État à être au service de Touba demeurera intact quels que soient les contextes...