CHEIKH BASS RÉVÈLE - « Le Président Macky Sall avait demandé au Khalife de lui laisser la charge de construire l’Université entièrement même si cela devait coûter 40 milliards »

À la suite de Serigne Mountaqa Mbacké, qui dans son discours lors de l’ouverture officielle du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, a demandé aux disciples Mourides de faire de l’achèvement et du bon fonctionnement de l’Université une priorité, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a fait des révélations non négligeables sur cet engagement du Président de la République dès l’annonce de l’érection de l’institution . En effet, le porte-parole du Patriarche mouride, a confié que le Chef de l’État avait saisi le Khalife pour lui demander de lui laisser la charge de construire entièrement le complexe « même si celui-ci devait lui coûter 40 milliards de francs cfa ». Un engagement grandeur- nature hautement salué par le Khalife , dira Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Cependant , poursuit-il, « cette formule, lui avait répondu Serigne Mountakha , empêcherait aux Mourides de participer à la construction de ce chef d’œuvre qui fait partie des plus grands projets visés par Serigne Touba dans ses écrits ».

Serigne Bassirou Mbacké de marteler tout de même ce qui suit. « Néanmoins, le Président Macky Sall avait tenu à assurer au complexe un bon réseau d’assainissement avec la construction de routes intérieures en plus de donner un aadiya d’1 milliard de francs , séance tenante ».

Cheikh Bass , dans le second chapitre de son discours, rappellera aux disciples que les frais de fonctionnement de l’Université seront de loin plus costauds que ceux générés par la construction des bâtiments. Par conséquent , dit-il, « chacun d’entre nous devra désormais redoubler d’efforts pour que la réussite soit totale ». Touba Ca Kanam choisira le premier de s’illustrer à la minute en donnant au Khalife un premier aadiya de 100 millions de francs CFA .