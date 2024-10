CNG lutte: L’arbitre Malick NGOM remplace Bara Sène à la tête de la structure

C’est fait ! le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (CNG) a un nouveau président. L’arbitre Malick NGOM a été nommé par la ministre des Sports, Khady Diéne GAYE, pour un mandat d’un an.



Malick NGOM qui a reçu le soutien de baucoup de lutteurs et d’anciens lutteurs remplace Bira SENE à la tête de ladite structure. “Son mandat sera d’un an, assorti d’une convention d’objectifs. Dans un an, c’est sur la base de ces objectifs qu’il sera évalué pour voir s’il sera reconduit ou remplacé”, rapporte Seneweb.



L’ancien lutteur Mohamed NDAO “Tyson”, le communicateur traditionnel Bécaye MBAYE et plusieurs autres acteurs de la lutte avaient déposé leurs candidatures.









































































walf