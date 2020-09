COMMISSARIAT DU POINT E : En garde à vue, Abdoulaye Touré conduit à Abass Ndao pour des soins

L'activiste Abdoulaye Touré, qui participait à un sit-in des étudiants de l'Uvs et des bacheliers non orientés, a été placé en position de garde à vue. Mais son état a nécessité des soins. En effet, selon son avocat Me Khoureïchi Ba, "Abdoulaye Touré a très mal, il souffre, il claudique, se plaint de douleurs. Le Gmi aux réflexes infra belluaires est passé par là ! À la police du Point E où l’on vient de lui notifier sa garde à vue pour refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agents, il a été dûment tenu compte de mes réserves et la décision a été prise de conduire le jeune leader estudiantin à l’hôpital Abass Ndao".