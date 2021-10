COMMUNE DE MBOUMBA : La population soutient la candidature de Thierno Seydou Niane, ancien DG de la CDC

A Mboumba, une localité qui souffre de beaucoup de maux, la candidature de l'ancien Directeur général de la Caisse de dépôts et consignations (CDC), suscite l'espoir. Les populations croient dur comme fer au projet de ce dernier, de faire émerger leur localité avec des transformations qualitatives. D'autant plus que Thierno Seydou Niane, au-delà de son travail d'animation à la base, est réputé à Mboumba pour ses nombreuses œuvres sociales et son accompagnement constant des populations, notamment en termes d'emplois.



Pour nombre de Mboumbois, M. Niane est l'homme de la situation. Ils estiment que son avènement à la tête de la municipalité va ouvrir une nouvelle ère à Mboumba, où tout est prioritaire.



Titulaire d’un Doctorat en Sciences économiques (Option économie du développement) de l’Université de Bordeaux 1 ainsi que d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en économie du développement, Thierno Seydou Niane est un expert international en économie et un haut cadre de l’administration sénégalaise, qui a participé activement au cours des deux dernières décennies, à l’élaboration et à la mise en place de la politique économique et financière du Sénégal.



Ancien Coordinateur de la politique économique du pays, il est aussi connu pour avoir dirigé la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, et à ce titre, a permis la réalisation de plusieurs objectifs majeurs de l’Etat, parmi lesquels la nouvelle compagnie aérienne AIR Sénégal.