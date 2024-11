CONCERTATIONS NATIONALES SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT | LE CHEF DE L’ÉTAT PLAIDE POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Les concertations nationales sur l’eau et l’assainissement, organisées par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, se tiennent à Kaolack du 21 au 23 novembre 2024. Cet événement de grande envergure, placé sous la présidence de SEM Bassirou Diomaye Faye, réunit les acteurs clés du secteur pour co-construire une nouvelle politique nationale répondant aux besoins actuels et futurs.



Dans un message adressé aux participants, le chef de l’État a souligné l’importance cruciale de ces concertations : « L’eau est au cœur de notre vie, un droit fondamental pour tous les Sénégalais et un pilier de notre développement. Quant à l’assainissement, il garantit notre santé publique et notre dignité humaine. Ces deux secteurs sont indissociables et essentiels à notre ambition de bâtir un Sénégal juste, souverain et prospère. »



Le président de la République a réitéré l’engagement du gouvernement à garantir un accès universel, équitable et durable à l’eau et aux services d’assainissement, en milieu urbain comme rural : « Les défis sont immenses, mais ils sont à la hauteur de nos ambitions. Nous voulons que toutes les générations présentes et futures puissent bénéficier d’infrastructures modernes et résilientes, telles que les autoroutes de l’eau, pour transformer le visage socio-économique et environnemental de notre pays. »



Le chef de l’État a salué la présence des diverses parties prenantes, notamment les institutions publiques, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les communautés. Il a appelé à une collaboration rigoureuse et innovante pour élaborer une nouvelle Lettre de Politique Sectorielle de Développement (LPSD) reflétant les valeurs d’équité, d’inclusion, et de transparence : « Le gouvernement s’engage à traduire vos recommandations en actions concrètes pour répondre aux aspirations de nos citoyens. »





Les concertations s’inscrivent dans la Vision Sénégal 2050, les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, et la Vision Africaine de l’eau 2063. Le président a affirmé que ces efforts ne visent pas seulement à relever les défis présents, mais aussi à construire les bases d’un développement durable pour les générations futures.



Le président de la République a exhorté les participants à travailler avec ambition et créativité pour faire du Sénégal un modèle en matière de gestion des ressources en eau et d’assainissement :



« Les résultats de vos travaux façonneront les politiques publiques de demain et hisseront notre pays au rang des nations exemplaires dans ce domaine. »



Avec des thématiques clés comme la gouvernance, le financement, et la gestion territorialisée des ressources, ces assises promettent d’ouvrir une nouvelle ère dans la gestion de l’eau et de l’assainissement au Sénégal.















































Rts