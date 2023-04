CONFLIT ENTRE PÊCHEURS À KAYAR : LA RÉACTION INDIRECTE DE MACKY SALL

Alors que le conflit entre pêcheurs bat son plein à Kayar, suscitant inquiétude et émoi, la réaction du chef de l’Etat était scrutée. À l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, l’on se doutait bien que le sujet serait abordé vu la tension qui couve entre les zones de Kayar, de Mboro et de Guet-Ndar.



Cette réaction a eu lieu, mais elle n’a pas été directe. Selon le communiqué du porte-parole du gouvernement qui sanctionne le Conseil des ministres du jour, là question de l’encadrement de la pêche artisanale a été évoquée. Sans un mot sur le conflit en tant que tel, même si le sujet est abordé dans la rubrique du « climat social », une façon peut-être d’indiquer que les pistes de solution sont cherchées en douce ?



« S’agissant du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, le Président de la République est revenu sur l’encadrement de la pêche artisanale et le développement des zones de pêches, en soulignant la place primordiale que la pêche artisanale occupe dans la vie économique et sociale du pays », lit-on dans le communiqué.



Ainsi, le chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de « veiller à l’accélération de l’exécution des projets de modernisation de la pêche artisanale » et rappelé la nécessité de l’intensification des « aménagements des aires de débarquement et de transformation des produits de la pêche, de la promotion du renouvellement progressif du parc de pirogues avec le recours aux pirogues en fibres de verre » ainsi que du « renforcement des programmes de dotations des pêcheurs en gilets et en moteurs hors-bord subventionnés. »



Pour terminer, le Chef de l’Etat a indiqué au Gouvernement, « l’urgence de mener une réflexion inclusive sur l’aménagement, l’habitat et le cadre de vie des populations au niveau des localités, zones et sites de pêche et l’urgence de finaliser la préparation du Conseil Présidentiel sur la Pêche. »

















































































emediasn