CONFLIT FSF – CAF : ME SEYDOU DIAGNE ANNONCE UNE PLAINTE CONTRE 5 PERSONNES POUR CORRUPTION

En présence du président Abdoulaye Fall, la défense a dénoncé des irrégularités dans la procédure d’appel, tout en détaillant les prochaines étapes de sa stratégie juridique.



Lors de son intervention, Maître Seydou Diagne a annoncé le dépôt imminent d’une plainte pour corruption visant cinq personnes. « Une plainte pour corruption va être déposée contre cinq personnes (…)», révèle t-il.



«Nous n’accusons pas le Royaume du Maroc, mais nous disposons d’éléments légitimes pour demander l’ouverture d’une enquête pénale internationale aux États-Unis », précise l’avocat sénégalais.















































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