CONSEIL PRÉSIDENTIEL SÉNÉGALO-GAMBIEN : LE PRÉSIDENT ADAMA BARROW ACCUEILLI À DAKAR PAR LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE

Le Président de la République de Gambie, Adama Barrow, est arrivé ce jour à Dakar pour prendre part au Conseil présidentiel sénégalo-gambien.

À son arrivée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, il a été chaleureusement accueilli avec les honneurs par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la volonté commune des deux Chefs d’État de renforcer davantage les liens historiques de fraternité, de solidarité et de coopération entre le Sénégal et la Gambie, au bénéfice des peuples des deux pays.