Coupe du monde 2026: le Mexique lance parfaitement son Mondial à la maison contre l'Afrique du Sud

Si la Coupe du monde souffre de polémiques aux États-Unis, elle est une fête au Mexique. Encore un peu plus avec la victoire des locaux contre l'Afrique du Sud au Stade Azteca, après une cérémonie d'ouverture courte mais efficace, sous les yeux d'un écrin plein à craquer. L'attente a été longue, depuis le dernier Mondial au Mexique en 1986. Encore un peu rallongée par une cérémonie commencée 1h30 avant le coup d'envoi. Mais les supporters n'ont pas eu à attendre bien longtemps.





Dès le début de la rencontre, les Bafana Bafana ont offert un but sur un plateau. Une relance risquée depuis la défense et Julian Quinones, le meilleur buteur du championnat saoudien, s'est saisi du ballon dans les pieds de Mbekezeli Mbokazi avant de filer au but et frapper fort entre les jambes de Ronwen Williams (9e). De quoi libérer tout un stade et une équipe. Libérée, c'est bien le terme pour décrire cette équipe mexicaine avec des joueurs qui n'ont pas peur d'oser, même face à l'enjeu d'un match d'ouverture à domicile.



Des joueurs qui osent finissent récompensés



Quinones, l'auteur de l'ouverture du score, en est le parfait exemple. Avant la mi-temps, il s'est encore infiltré dans la surface et a vu s'écraser sa frappe sur le poteau gauche de Williams. Au retour des vestiaires, il a tenté un lob de plus de 40 mètres en voyant le gardien sud-africain un peu trop avancé. Parce que c'est aussi ça, la Coupe du monde : les beaux gestes.



Un autre trublion a suivi le mouvement. Brian Gutierres a été intenable pendant le match. Sorti un peu après l'heure de jeu, il a eu le temps de provoquer intelligemment la faute de Yaya Sithole qui lui a valu un carton rouge (49e). C'est l'action qui a fait basculer la partie et après laquelle les hommes d'Hugo Broos ont complètement perdu le fil. La preuve, Ral Jimenez a inscrit le but du break moins de 20 minutes plus tard de la tête, sur un excellent service de Roberto Alvarado.





Frustrés et sans solution, les Bafana Bafana ont même été réduits à neuf après le geste de colère de Thmba Zwane, qui a balancé son avant-bras dans le visage d'Alvarado (84e) alors que leur duel se trouvait bien loin du ballon. L'action avait échappé à l'arbitre, pas à la VAR. Un dernier carton rouge, anecdotique celui-là, a donné un drôle d'aspect à la fin de match. Mais César Montes avait bien coupé la course de Mudau manière illicite, alors qu'il se dirigeait vers le but mexicain.



Sa suspension au prochain match sera évidemment regrettable pour le staff, mais l'essentiel n'est pas là pour les Mexicains. En plus de réussir leur entrée dans le tournoi devant leur public, ils prennent les commandes du groupe A et font le plein de confiance après un match solide lors duquel ils n'ont concédé que très peu d'occasions. Côté sud-africain, malgré le scénario du match qui a compliqué la tâche des joueurs de Broos, il faudra faire beaucoup mieux contre la République tchèque jeudi 18 juin pour ne pas avoir à rentrer à la maison plus tôt qu'espéré.















































Rfi



