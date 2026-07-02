CONTENTIEUX FONCIERS : LA PRIMATURE VEUT LEVER LES BLOCAGES ET RELANCER LE BTP

Le gouvernement veut accélérer le traitement de plusieurs dossiers jugés prioritaires pour l’économie et les populations. En Conseil des ministres, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a présenté une communication axée sur la gestion des contentieux fonciers, l’approvisionnement en eau potable, les grands projets structurants et la communication gouvernementale.



Au cœur de son intervention figure la question du foncier, dont les nombreux contentieux continuent de peser sur les citoyens et sur le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Constatant des retards dans la mise en œuvre des recommandations issues des audits fonciers pilotés par la Primature, le chef du gouvernement a demandé au comité chargé du dossier d’accélérer les procédures afin de lever les incertitudes qui touchent de nombreux acquéreurs de bonne foi et de favoriser la reprise des chantiers suspendus.



Au-delà des mesures d’urgence, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a plaidé pour une réforme foncière globale reposant sur une gouvernance plus équitable et durable. Il a notamment demandé le renforcement des moyens de la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DGSCOS), la redynamisation des comités régionaux et départementaux de l’urbanisme ainsi que l’élaboration d’une doctrine de traitement des cessions irrégulières réalisées par la SOGEPA.



Le Premier ministre s’est également penché sur la situation de l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural. Malgré les avancées enregistrées depuis le Conseil interministériel d’août 2024, il estime que deux défis majeurs demeurent : l’achèvement de la réforme institutionnelle de l’hydraulique rurale et le rétablissement de l’équilibre financier de l’hydraulique urbaine. Il a ainsi demandé la mise en place d’un groupe de travail, coordonné par la Primature, chargé de proposer d’ici la fin du mois de juillet un plan d’actions détaillé pour corriger les insuffisances du secteur.



S’agissant des grands projets structurants, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a insisté sur la nécessité de sécuriser les ressources budgétaires indispensables à leur exécution. Il a notamment demandé au ministre de l’Hydraulique de préparer, avant la mi-juillet, une feuille de route pour relancer le projet du barrage de Sambangalou. Celle-ci devra porter sur la renégociation des échéanciers de paiement des prêts, la rétrocession du financement, le règlement des décomptes en attente et la reprise des travaux. Le document sera ensuite soumis au président de la République en vue d’une concertation avec les autres chefs d’État membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG).



Enfin, le Premier ministre a rappelé que la communication gouvernementale constitue un levier essentiel de mise en œuvre de l’action publique. Il a demandé aux ministres en charge de la Communication et du Suivi de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 de finaliser les travaux engagés sur cette stratégie afin de les présenter lors du prochain Conseil des ministres.













































Rts