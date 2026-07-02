Élimination des Lions : la réaction de Bassirou Diomaye Faye

À l’issue de cette élimination, le chef de l’État sénégalais a tenu à adresser un message de soutien et d’encouragement à l’équipe nationale, saluant l’engagement des joueurs et du staff technique.



L’intégralité du texte



Nos Lions s'inclinent ce soir. L'aventure s'arrête ici.



Les enseignements de cette Coupe du Monde nourriront le chemin qui vient.



Merci aux Lions. Merci au staff. La Nation reste à vos côtés.













































































Igfm