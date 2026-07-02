Coupe du monde 2026 | Romelu Lukaku impactant, Sénégal navrant, Rudi Garcia pas élégant : les tops et flops de Belgique - Sénégal (3-2)

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Un match fou et des souvenirs de 2018



Il y a huit ans, la Belgique se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe du monde alors qu'elle était encore menée 2-0 par le Japon à la 69e minute de jeu. Les Diables Rouges ont réédité l'exploit en version XXL mercredi, cette fois pour aller chercher un ticket pour les huitièmes. Menés sur le même score mais à… cinq minutes de la fin du temps règlementaire, les hommes de Rudi Garcia ont arraché les prolongations en inscrivant deux buts en quatre minutes grâce à Romelu Lukaku (86e) puis Youri Tielemans (89e). Un penalty de ce dernier, au bout des prolongations, a écarté la séance de tirs au but qui se profilait. Et ce 16e de finale s'est achevé ainsi : dans un ultime moment de folie.







Lukaku, l'entrée qui change tout



Il avait disputé… 64 minutes de jeu avec Naples cette saison, en cumulé. Mais après un exercice pourri par les blessures, Romelu Lukaku a réussi son pari : être utile à la Belgique à la Coupe du monde. Entré en jeu à la pause pour remplacer un Charles De Ketelaere pas à son aise à ce poste de faux numéro 9, l'ancien Mancunien a énormément apporté dans son jeu dos au but, sa présence dans la surface, et évidemment au tableau d'affichage, avec ce but de pur attaquant sur un centre d'un autre entrant, Thomas Meunier. Le coaching de cours de match de Rudi Garcia fut gagnant, puisque de l'autre côté du terrain, l'entrée de Diego Moreira après l'heure de jeu a donné un coup de boost aux Diables Rouges, avec notamment le centre à l'origine du penalty de fin de rencontre.