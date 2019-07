‘’CONTENU LOCAL‘’ : MACKY SALL PROMET DE SIGNER ‘’SANS DÉLAI’’ LES DÉCRETS D’APPLICATION

Le chef de l’État a promis, mardi à Diamniadio, de signer ‘’sans délai’’ les décrets d’application du ‘’contenu local’’, qui doit permettre d’adapter le secteur des hydrocarbures aux ‘’meilleures pratiques internationales’’.





‘’Au terme de la concertation d’aujourd’hui, avec les conclusions, je prendrai sans délai les décrets d’application relatifs au contenu local. Sans délai, parce que je veux qu’on avance en mode Fast Track‘’, a-t-il soutenu, faisant allusion à la rapidité d’exécution qu’il dit désormais attendre de l’administration publique.



Macky Sall présidait un atelier sur la mise en œuvre de la loi sur le "contenu local" dans le secteur des hydrocarbures.



Il a invité les opérateurs économiques sénégalais à saisir les opportunités offertes dans le cadre du ‘’contenu local’’ pour bénéficier des retombées de l’exploitation des hydrocarbures.



Macky Sall a demandé aussi au secteur privé national, représenté à cet atelier, de travailler avec le secteur privé étranger dans un partenariat gagnant-gagnant, en ce qui concerne le ‘’contenu local’’.





Il dit vouloir, à travers ses actes et des initiatives, prendre des mesures de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans les contrats pétroliers et gaziers.





‘’L’exploration et l’exploitation des ressources de pétrole et de gaz nécessitent des investissements immenses, qui sont hors de portée du budget national (…). Mais la bonne nouvelle, c’est que la chaîne de valeur du pétrole et du gaz offre une large gamme d’activités génératrices de revenus et à la portée du secteur privé national’’, a expliqué le chef de l’État.



‘’J’appelle la jeunesse sénégalaise à s’investir dans la formation, pour acquérir le savoir et le savoir-faire. (…) Avec la création de l’Institut national du pétrole et du gaz, je souhaite que nos jeunes se préparent dès maintenant à la prise en charge intégrale de la filière pétrole et gaz’’, a lancé Macky Sall, s’adressant aux jeunes.

