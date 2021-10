CONTRE LES WARRIORS, ALIOU CISSÉ PRÉCONISE VIGILANCE, HUMILITÉ ET CONFIANCE

Le sélectionneur national des Lions du Sénégal Aliou Cissé a préconisé vendredi, la vigilance, l’humilité et la confiance à son équipe, dans leur match samedi contre les Warriors de la Namibie.



Lors d’un point de presse d’avant match au stade Lat-Dior de Thiès qui sera le théâtre samedi à partir de 19 heures de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde, Aliou Cissé a fait le point sur l’état de préparation de ses joueurs.



Sur les 25 appelés, seul Boulaye Dia n’est pas présent, a-t-il dit. Quatre séances d’entraînement ont eu lieu depuis lundi, sans aucun blessé, a-t-il dit.



Tout en admettant la valeur de ses adversaires du samedi sont une ’’équipe vaillante, très patriote’’, qui sont de ’’véritables guerriers’’ une fois qu’ils portent le maillot de leur équipe nationale, il a ajouté : ’’à nous d’être vigilants’’.



Aliou Cissé s’est remémoré les bons souvenirs de 2001 à Windhoek, où en tant que joueur il avait décroché avec le groupe de 2002, la première qualification du Sénégal à une coupe du monde, aux dépens de la Namibie.



Pour lui, il appartient aux Lions d’aborder leurs vis-à-vis ’’avec beaucoup d’humilité et avec beaucoup de confiance’’ contre cette équipe ’’en quête de performance’’ et ’’qui n’a rien à perdre’’ face à eux.



Il n’a pas manqué de souligner la capacité de son équipe à s’adapter à plusieurs scenarios, comme en témoignent leurs rencontres à domicile contre le Togo sous la chaleur et au Congo sur un gazon synthétique.



Toutes conditions qui n’ont pas empêché à son équipe de décrocher les points recherchés.



Pour lui, la double ambition du groupe d’aller à la Coupe du monde au Qatar et de faire plaisir au peuple constituera une source de motivation suffisante pour ’’relever le niveau de jeu’’.



Il s’est réjoui de la perspective de jouer devant un public, même réduit, en raison de la pandémie.



























aps