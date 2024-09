COOPÉRATION SINO-SÉNÉGALAISE | LE PRÉSIDENT FAYE COMPTE RENFORCER LES SECTEURS CLÉS TELS QUE L’AGRICULTURE, L’INDUSTRIALISATION, LA DIGITALISATION…

Le Président Bassirou Diomaye Faye a, lors d’une interview exclusive à la télévision chinoise CCTV, exprimé son admiration pour les avancées réalisées par la Chine au cours des dernières décennies et son engagement à renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine. Cette interview intervient à l’approche de sa première visite d’État en Chine et de sa participation au prochain sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Beijing.



Le Président Faye a commencé par féliciter la République populaire de Chine pour ses 75 ans d’existence, saluant les réformes et l’ouverture qui ont permis au pays de réaliser des progrès remarquables en matière de modernisation.



« Le modèle de modernisation à la chinoise, basé sur un forte capacité d’innovation, une industrialisation avancée et une gestion efficace des ressources, a permis de tirer des centaines de millions de Chinois de la pauvreté en quelques années », a-t-il affirmé.



Il a également souligné l’importance des initiatives lancées par le Président Xi Jinping, telles que l’initiative pour le développement mondial et l’initiative pour la sécurité mondiale, qu’il a qualifiées de contributions essentielles au renforcement du multilatéralisme et à la promotion d’un développement inclusif. « La Chine est une source d’inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal », a-t-il déclaré.



Le Président Faye a réitéré l’engagement de son gouvernement à renforcer les relations sino-sénégalaises, en mettant l’accent sur des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, l’industrialisation, l’hydraulique, la formation technique et professionnelle, et la digitalisation.



Il a rappelé que le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l’Ouest à rejoindre l’initiative « La Ceinture et la Route », et que cette coopération stratégique globale avec la Chine est essentielle pour la réalisation de la vision 2050 du Sénégal.



Le Président Faye a exprimé sa satisfaction quant aux résultats du partenariat sino-sénégalais, tout en réaffirmant sa détermination à œuvrer pour un avenir où cette relation atteindra de nouveaux sommets.



« Avec cette visite en Chine, j’ai la conviction que le grand succès de la coopération sino-sénégalaise va se perpétuer et se renforcer », a-t-il conclu.











































