CORONAVIRUS : 130 NOUVEAUX CAS ET DEUX DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES

Le Sénégal a recensé dimanche 130 nouvelles infections de coronavirus et deux décès en 24 heures, portant à 12162 cas confirmés depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie au pays, a appris l’APS du ministère de la Santé.



"Sur 1317 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,87%", a précisé le directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Faisant le point de situation sur la maladie, Dr Ndiaye a expliqué que ces nouvelles infections proviennent de 67 cas contacts suivis par les services sanitaires et les 63 autres étant issus de la transmission communautaire.



Quarante patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 53 patients dont l’état est jugé grave se trouvent en réanimation.



Le Sénégal compte à la date d’aujourd’hui, 12 162 personnes qui ont été testées positives au covid-19, dont 7677 guéris et 253 guéris.



Au total, 4231 patients sont en observation dans les différents centres de traitement du pays.