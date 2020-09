CORONAVIRUS : 26 NOUVELLES CONTAMINATIONS RAPPORTÉES CE LUNDI

Vingt-six (26) cas de Covid-19 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24h, selon le ministère de la Santé, ce qui porte à 14 306 le nombre de cas enregistrés au Sénégal depuis le 2 mars.



’’Sur 852 tests, 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3, 05%’’, a déclaré, lundi, le Directeur de la prévention au ministère de la Santé, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Faisant le point quotidien sur l’évolution de la pandémie, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que ces nouvelles contaminations concernent 9 cas contacts et 17 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans différents endroits du pays, a précisé M. Ndiaye



Aucun décès n’a été rapporté au cours des dernières 24h.



Selon El Hadj Mamadou Ndiaye, 43 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Le Sénégal a enregistré au total 14 306 cas positifs au coronavirus dont 297 décès, 10 563 guéris, 3445 personnes encore sous traitement, depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le 2 mars dernier.



























































aps