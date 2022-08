CORONAVIRUS : 30 NOUVELLES INFECTIONS RAPPORTÉES

Le ministère de la santé et de l’action sociale, a fait état, vendredi, de 30 nouveaux cas de coronavirus sur 795 tests réalisés, au cours des dernières 24 heures.







’’Sur 795 tests réalisés, 30 ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 3,77%’’, indique-t-il dans son bulletin quotidien sur la situation de la pandémie au pays.







Parmi ces nouvelles infections, 01 cas a été importé de l’AIBD et 29 cas issus de la transmission communautaire, dont 21 dans la région de Dakar et 08 cas dans les autres régions.







Selon le bilan du jour, 35 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.







Le ministère n’a déploré aucun décès, ni de cas grave durant ces dernières 24 heures.







A ce jour, 87.920 cas ont été déclarés positifs, dont 85.753 guéris, 1968 décès et 198 personnes encore sous traitement.







Sur le front de vaccination, le ministère indique que 1.516.254 personnes ont été vaccinées depuis le lancement officiel de la campagne en février 2021.