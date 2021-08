CORONAVIRUS : 5 DÉCÈS ET 52 NOUVELLES INFECTIONS RAPPORTÉS

Cinq décès et cinquante-deux nouvelles infections liés au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a indiqué, mardi, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Mamadou Ndiaye.



’’Sur 1453 tests virologiques réalisés, 52 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,58%’’, a-t-il délcaré lors du point quotidien sur l’évolution de la pandémie au pays.



Parmi ces nouvelles infections, il a fait état que 9 cas contacts suivis par les services sanitaires et de 43 autres issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (08) et dans les autres régions (35).



Selon le bilan du jour, 549 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, alors que 31 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation.



Cinq (05) décès ont été enregistrés dans la journée du lundi.



Depuis l’apparition de la Covid-19, le Sénégal a recensé 72.805 cas dont 62.014 guéris, 1.765 décès et 9.025 patients encore sous traitement.



Sur le front de vaccination, 1.167.364 personnes ont été vaccinées sur toute l’étendue du territoire nationale, depuis le lancement officiel de la campagne, en février dernier.





































aps