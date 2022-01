CORONAVIRUS : 63 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 2 DÉCÈS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré, lundi avoir enregistré 63 nouvelles contaminations au coronavirus et 02 décès lors des dernières 24 heures.



Sur les 1265 tests réalisés, 63 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,98%, précise le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie dans le pays.



Ces nouvelles contaminations concernent 05 cas contacts suivis par les services sanitaires du pays, 01 cas importé enregistré à l’AIBD et 57 autres issus de la transmission communautaire.



Ces infections dont la source n’a pas été identifiée, ont été dénombrées à Dakar (34) et dans les régions (23), notamment à (Mbour, 14).



Le ministère a signalé que 327 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 8 malades en réanimation étaient encore pris en charge dans les structures dédiées.



Le bulletin souligne que 2 décès ont été enregistrés, ce dimanche.



Le ministère de la Santé indique que depuis l’apparition de la pandémie sur son territoire, en mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 84999 cas dont 80308 guéris, 1944 décès et 2744 patients sous traitement.



Concernant la vaccination, le ministère note que 323 personnes ont été vaccinées ce dimanche, portant le nombre de total de personnes ayant pris au moins une dose à 1 394 280 depuis le lancement de la campagne de vaccination qui a démarrée en février 2021.











































aps