CORONAVIRUS : 75 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 3 DÉCÈS OFFICIALISÉS LUNDI

Le Sénégal a officialisé lundi 75 nouveaux cas positifs de coronavirus, 51 guérisons et 3 décès supplémentaires enregistrés au cours des dernières 24 heures.





Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir tests virologiques réalisés sur des échantillons de 1 049 sujets, a indiqué le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un officiel du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Le médecin, également directeur de la Prévention, a souligné que 37 parmi les nouvelles personnes infectées étaient suivies par les services sanitaires, le reste (38) étant issu de la transmission communautaire.





Ces contaminations de source inconnue ont été notamment localisées dans plusieurs quartiers de Dakar et dans diverses localités du Sénégal, a-t-il fait savoir non sans annoncer que 51 guérisons avaient été enregistrées au cours des dernières 24 heures.





Il a également indiqué que 55 patients dont l’état de santé est jugé grave ont été placés en réanimation dans les différentes structures de traitement dédiées à la maladie.





Plus de cinq mois après l’apparition de la maladie au Sénégal, le pays a comptabilisé 12 237 cas positifs du nouveau coronavirus, 256 décès, 7 728 guérisons, alors que 4 252 patients sont encore suivis dans les structures de prise en charge, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

































































aps