CORONAVIRUS : LA BARRE DES 3 000 CAS FRANCHIE CE DIMANCHE

Soixante-onze nouvelles contaminations ont été dénombrées dimanche au Sénégal, portant à 3 047 le nombre de personnes infectées par le Covid-19 depuis le 2 mars, date de son apparition dans le pays.



Ces nouvelles infections proviennent de tests virologiques effectués sur 889 sujets, faisant ressortir un taux de positivité de 7, 89 %, a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



Faisant le point quotidien de la situation de l’épidémie, Abdoulaye Diouf Sarr a souligné que 66 parmi ces nouveaux cas étaient des personnes suivies par les services sanitaires.



Quatre cas communautaires, des contaminations dont la source est inconnue, ont été recensés ce dimanche. Ils ont été localisés à HLM Grand-Yoof (2), Guédiawaye (1) et Mbao (1), des quartiers de la région de Dakar, a détaillé Diouf Sarr.



Il a par ailleurs fait état de l’enregistrement d’un nouveau cas importé à Ziguinchor, au sud du pays.



Dans le même temps, 40 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, portant à 1450 le nombre de guérisons depuis le déclenchement de l’épidémie.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a rappelé que 12 patients étaient encore en réanimation, tandis que l’état de santé du reste des patients était stable.



Quelque 35 décès ont par ailleurs été officiellement recensés depuis le 31 mars, date à laquelle un premier patient en la personne de l’ancien président de l’OM, Pape Diouf, a succombé des suites de la maladie à Dakar.



A ce jour, 1555 personnes infectées par le Covid-19 sont en observation dans les différents centres de traitement répartis à travers le pays, a fait savoir le ministre de la Santé.







































aps