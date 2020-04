CORONAVIRUS : LA SITUATION DANS LE MONDE, PLUS DE 4000 DÉCÈS AUX ETATS-UNIS

Ce mercredi 1er avril, le virus Covid-19 touche 860.181 cas confirmés et a fait au total 42.341 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS demande aux pays d'attaquer et de tester tous les cas suspects. Elle prévient qu'une pénurie de protection pour les soignants est à venir et demande un cessez le feu mondiale.



Aux Etats-Unis, le bilan continue de s'alourdir de façon catastrophique. On compte ce mercredi 1er avril 189.618 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant la Chine et l'Italie. Le nombre de décès est actuellement de 4.079 et a tripé en 3 jours, on recensai. C'est à New York que la pandémie sévit le plus avec 1.096 décès. L'épidémie de Covid-19 pourrait faire "entre 100 000 et 200 000" morts, selon le docteur Anthony Fauci, conseiller du président sur la pandémie. La Maison Blanche se donne 30 jours pour ralentir l'épidémie.



En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, 52.128 personnes sont contaminées par le COVID-19 et 3.523 sont décédées, soit 499 décès en hôpital supplémentaires en 24 heures et 5.565 personnes en réanimation. Jérôme Salomon précise que le nombre de cas graves passé en réanimation ce jour est de 458, un chiffre à suivre pour rendre compte réellement de l'évolution de la pandémie. On recense 865 morts en seulement 24 heures.actuellement 22.757 personnes hospitalisées. 9.944 personnes sont sorties guéries de l'hôpital.



Côté Italie, le nombre de décès reste élevé et le gouvernement dit ne pas encore avoir atteint le pic, prévu pour dans 8 à 10 jours. On compte 837 décès de plus en 24h ce mardi 31 mars, portant le nombre de morts à 12.428 au total depuis le début de l'épidémie. 2107 personnes de contaminé en plus, on note un ralentissement. Le nombre de nouveau cas est est toujours en hausse et passe à 105.792 cas recensés. Le confinement est prolongé au moins jusqu'à Pâques, le 13 avril prochain.



Côté Royaume-Uni, on recense ce mardi 31 mars 381 décès en 24h contre 180 décès la veille, soit 1789 morts au total, un nouveau record pour le pays. Boris Johnson a annoncé un confinement national pour au moins 3 semaines du Royaume-Uni. L'ICO a autorisé les autorités locales à utiliser les données de localisation des smartphones pour lutter contre la propagation du coronavirus et la surveiller, à la seule condition que ces données soient anonymes. Le pays déplore la mort d'un adolescent de 13 ans sans soucis de santé antérieurs.



Les cas en Iran continuent de grimper, il est actuellement de 44.606. Le gouvernement annonce 141 nouveaux décès en 24h ce mardi 31 mars, soit 2.898 morts au total. Les autorités sanitaires ont recensé 3.111 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures et 14.656 ont été guéris.



En Espagne le bilan est toujours lourd même si le pourcentage de progression semble ralentir, le virus a causé la mort de 849 personnes de plus en 24 heures ce mardi mars. Ce qui porte le nombre total de décès à 8.179. Le nombre de décès repart à la hausse alors qu'il était en baisse hier. L'Espagne est le troisième pays le plus touché dans le monde par cette pandémie avec 94.417 cas (+ 9.222 en 24h). Le gouvernement a décidé l'arrêt de tout activité non essentielle durant deux semaines.



En Russie, après la fermeture des frontières, confine ses habitants du 28 mars au 5 avril. Seules les personnes allant travailler si nécessaire, sortant pour une urgence de santé, pour se ravitailler ou pour aller à la pharmacie pourront sortir. Le pays compte ce mardi 31 mars, 2337 cas détectés pour 17 morts. L’agence de presse Interfax et la télévision publique russes annoncent que le médecin-chef du principal hôpital moscovite traitant les malades du coronavirus est infecté par le virus.



En Allemagne, le nombre de cas ne cesse d'augmenter mais il faut savoir que le pays teste massivement, près de 200 000 tests par jour selon les autorités. Le pays compte ce mardi 31 mars, 67.051 cas recensés pour 651 décès, un nombre relativement bas étant donné le nombre de cas déclarés. Les Allemands adoptent la stratégie coréenne en démultipliant les tests et en servant peut-être de la géo-localisation. Le pays souhaite étendre les tests de dépistage en incluant l'entourage des personnes positives.



La Belgique déplorent la mort d'une jeune fille de 12 ans ce mardi 31 mars. Les autorités sanitaires déclarent 705 décès ce jour (+98 en 24h) pour 12.745 cas recensés. Le pays compte 4 920 personnes hospitalisées et 1.021 en soins intensifs.



En Suisse, on compte ce mardi 31 mars, 373 décès pour 16.171 cas déclarés.



La Chine, de son côté, a déclaré mardi 31 mars, 48 nouveaux cas de contamination et 5 décès portant le nombre de morts déclarés à 3.309. La Chine a levé le confinement dans le Hubei mercredi matin, les trains et cars sont pris d'assaut. La ville de Wuhan doit attendre le 8 avril de son côté. Elle a décidé de fermer ses frontières à la plupart des étrangers à partir de samedi, voyages d'affaires exceptés. Des doutes se posent sur le nombre de décès réels en Chine.



L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte ce mardi 31 mars 2910 cas détectés et 54 morts.



En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.





L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 1 326 cas recensés ce mardi. le pays a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi 27 mars, une période de confinement de trois semaines avec déploiement dans la rue de l’armée. Les habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, seront eux aussi placés en « confinement total » mais « intermittent » pendant trois semaines.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte actuellement 1.251 cas recensés et 32 morts.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce mardi 31 mars, 7.443 cas et 160 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce mercredi 9 478 cas pour 144 décès recensés. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.